مانشستر يونايتد يهزم ترانمير بسداسية في كأس الاتحاد

المصدر: لندن - د ب أ

لقن فريق مانشستر يونايتد مضيفه ترانمير روفرز ضيفا درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 6 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليصعد للدور الخامس.

وجاء الهدف الأولي لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سددها هاري ماغوير.

وسجل ديوغو دالوت الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 13 عندما توغل بالكرة من الناحية اليمنى قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى عانقت الشباك.

وأضاف جيسي لينغارد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 16 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى.

وجاء الهدف الرابع لمانشستر يونايتد في الدقيقة 41 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ارتقى إليها فيل جونز وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وسجل أنتوي مارسيال الهدف الخامس لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الاول من تسديدة قوية من خراج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة 56 بعدما قام الحارس سكوت ديفيز بعرقلة تاهيت تشونج، داخل منطقة الجزاء، ليسددها ميسون غرينوود بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف السادس لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57.