وون دو جاي يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا

فاز الكوري الجنوبي وون دو جاي بجائزة أفضل لاعب في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 التي اختتمت يوم الأحد في بانكوك.

جاء ذلك بعد أن ساهم وون في فوز المنتخب الكوري الجنوبي بلقب البطولة عقب فوزه على السعودية 1-0 بعد شوطين إضافيين في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد راغامانغالا.

وقال وون بعد المباراة: المدرب كان يطلب منا طوال البطولة أن نلعب كل مباراة على أنها المباراة الأخيرة، ولهذا كنا نقدم أفضل ما بوسعنا.

وأضاف: عملنا بأقصى ما يمكن من أجل تحقيق طموحنا في تأمين التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، ثم الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى بالنسبة لكوريا الجنوبية.

وكشف: بالنسبة لي شخصياً أعتقد أن كل زملائي في الفريق يستحقون الفوز بهذه الجائزة، لأن الجميع كانوا يساعدون بعض في كل مباراة.