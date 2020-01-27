رسالة من غوارديولا إلى جماهير سيتي قبل "الديربي"

طالب بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الجماهير بالحضور المكثف لدعم الفريق في مباراة الديربي المرتقبة أمام جاره مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على مانشستر يونايتد في عقر داره 3 - 1 في مباراة الذهاب، ويتطلع إلى تأكيد تفوقه عبر مباراة الإياب المقررة على ملعب "الاتحاد" مساء الأربعاء.

وجاء نداء غوارديولا، بعد أن شهدت المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي على فولهام 4 - صفر مساء الأحد في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حضور نحو 39 ألفا و200 مشجع، علما بأن استاد الاتحاد يسع 55 ألف مشجع.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الاثنين: الآن نستعد لمواجهة مانشستر يونايتد. أتمنى أن يتمكن مشجعونا من الحضور وملء الاستاد.

وأضاف غوارديولا أن الحماس دائما ما يكون حاضرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أن الفريق لا يزال داخل إطار المنافسة ويكافح في كل يوم. الآن، طموحنا للمباراة المقبلة، وهي مباراة الإياب في كأس الرابطة، ونهدف للتأهل إلى النهائي، هذا هو ما نسعى إليه.