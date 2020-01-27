زيدان: حققنا الفوز في ملعب معقد

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد المبالغة في الاحتفال بالانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم إثر الفوز على بلد الوليد 1 - صفر مساء الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه برشلونة الذي خسر أمام فالنسيا صفر - 2 أمس الأول السبت في المرحلة نفسها.

وقال زيدان عقب الفوز على بلد الوليد: هي ثلاث نقاط مهمة، لا شيء أكثر. ما زال مشوار الليغا طويلا، وسيكون صعبا بالنسبة لجميع الفرق وبالنسبة لنا أيضا. نحن سعداء بالنتيجة، ناضلنا من أجل الفوز وقدمنا مباراة جيدة دفاعيا. في الشوط الثاني لعبنا بمستوى أفضل. لقد حصدنا النقاط الثلاث في ملعب معقد وضد منافس قوي.

وأضاف في التصريحات التي نشرها موقع ريال مدريد: نقدم مستوى جيدا دفاعيا. هنا تكمن صلابتنا. الجميع يدافع، وعندما نخسر الكرة نضغط بشدة ونستعيدها. عندما لا نستقبل الأهداف تتضاعف فرص تسجلينا لها، وهذا ما حدث اليوم.

وتابع: نحن سعداء بالفوز، وبالعمل الذي قدمه اللاعبون وبنضالهم حتى النهاية. ما زال أمامنا 17 مباراة وسيتعين علينا النضال حتى النهاية لتحقيق اللقب. نحن في الصدارة اليوم وسنواصل القتال حتى النهاية. مشوار الليجا طويل جدا.