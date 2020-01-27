كلوب: سأدفع باللاعبين الصغار أمام شروسبري

أعلن يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه لن يدفع بأي من لاعبي الفريق الأول، في المباراة المعادة أمام شروسبري تاون في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك التزاما بعطلة الفريق الأول.

وتعادل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مع شروزبري المنافس في دوري الدرجة الثانية، 2 - 2 مساء الأحد لتعاد المباراة بينهما على ملعب "أنفيلد" في الرابع من فبراير من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور الخامس.

وتقدم ليفربول بهدفين سجلهما كورتيس جونز ودونالد لوف لاعب شروزبري، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقتين 15 و46 لكن شروزبري، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أدرك التعادل بعدها بهدفين أحرزهما جاسون كومينجز في الدقيقتين 65 من ضربة جزاء و75 .

وأعلن كلوب أن فريقا من "اللاعبين الصغار" سيخوض المباراة المعادة، وأنه لن يكون حاضرا وإنما سيقود الفريق نيل كريتشلي مدرب فريق الشباب.

وأضاف كلوب: قلت للاعبين قبل أسبوعين بالفعل إننا سنحصل على إجازة شتوية، وهو ما يعني أننا لن نكون حاضرين في المباراة.

وتابع: رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت قد طالبتنا باحترام الإجازة الشتوية. وهذا ما سنفعله. وإذا كان الاتحاد الإنجليزي لا يحترم هذا، فنحن لا يمكننا تغيير ذلك. لن نكون هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها رابطة الدوري الإنجليزي إجازة شتوية وقد طالبت جميع الأندية بمنح لاعبيها راحة من الضغوط البدنية والذهنية لخوض المباريات.