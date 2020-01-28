أرسنال يتجاوز بورنموث ويضرب موعداً مع بورتسموث

تأهل أرسنال إلى الدور الخامس من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بورنموث 2-1 الاثنين في ختام الدور الرابع.

خاض مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا المباراة بتشكيلة شابة غاب عنها معظم نجوم الفريق، ونجح بإضافة فوزه الثالث من أصل ثماني مباريات في جميع المسابقات التي كان فيها على رأس الجهاز الفني للمدفعجية منذ انضمامه قبل شهر، مقابل أربعة تعادلات وخسارة واحدة.

ونجح أرتيتا في قراره، حيث جاء الهدفين عن طريق بوكايو ساكا (18 عاما) وإدوارد نكيتيا (20 عاما) في الدقيقتين 5 و26.



ويسعى أرسنال حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (13 لقاباً)، إلى استعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عام 2017، حينما فاز بها للمرة الأخيرة على حساب تشلسي 2-1.

ورد بورنموث بهدف شرفي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق سام سارديج.

ويلعب أرسنال في الدور الخامس في ضيافة بورتسموث من الدرجة الثانية في الأسبوع الأول من مارس المقبل.