توتنهام يفعل بند شراء الأرجنتيني لو سيلسو من بيتيس

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي يوم الثلاثاء عن تعاقده مع لاعب وسط الأرجنتيني الدولي جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي من صفوف ريال بيتيس الإسباني مقابل 27 مليونا و500 ألف جنيه إسترليني.

وانضم لو سيلسو إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من بيتيس الصيف الماضي، قبل أن ينضم للفريق بعقد نهائي حتى 2025. وسجل لاعب الوسط الأرجنتيني هدفين خلال 20 مباراة مع توتنهام هذا الموسم.

يأتي هذا في اليوم ذاته الذي أعلن فيه توتنهام عن بيع لاعب وسط الدنماركي كريستيان إيركسن مقابل 16 مليون و900 ألف جنيه استرليني.

وكان إيركسن انضم لتوتنهام في 2013، وساعده في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي. وخاض إيركسن 95 مباراة دولية مع المنتخب الدنماركي وسجل خلالها 31 هدفا.

وذكر توتنهام في بيانه "سعداء بالإعلان عن تفعيل بند شراء جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي".

وأضاف البيان "لاعب الوسط قدم أداء مذهلا استحق من خلاله تثبيت أقدامه في الفريق بعد إصابة في الفخذ قلصت فترة مشاركاته في الفترة الأولى من إعارته للنادي".