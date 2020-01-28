حاتم بن عرفة ينتقل إلى بلد الوليد

المصدر: مدريد - أ ف ب

وقع لاعب الوسط الدولي الفرنسي، حاتم بن عرفة مع بلد الوليد الإسباني لمدة ستة أشهر بعد أن بقي من دون فريق منذ الصيف الماضي، وذلك بحسب ما أعلن الثلاثاء ناديه الجديد.

ووجد بن عرفة (32 عاما و15 مباراة دولية) نفسه من دون فريق منذ الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع رين الذي أحرز معه كأس فرنسا الموسم الماضي على حساب فريقه السابق، باريس سان جرمان.

ولم يخف بن عرفة التونسي الأصل الذي تنقل بين إنجلترا (نيوكاسل وهال سيتي) وفرنسا (ليون، مرسيليا، نيس، باريس سان جرمان ورين)، رغبته في الأشهر الأخيرة باختبار اللعب في إسبانيا للمرة الأولى في مسيرته وارتبط اسمه بانتقال محتمل الى إشبيلية وإسبانيول.

لكنه وقع في نهاية المطاف مع بلد الوليد القابع في المركز السادس عشر في "ليغا"، والذي يملك جزءاً كبيراً من أسهمه منذ سبتمبر 2018 النجم البرازيلي السابق رونالدو.