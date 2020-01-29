أرسنال يقترب من ضم بابلو ماري معاراً من فلامنغو

ذكر تقرير إخباري يوم الأربعاء أن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يقترب من التوصل إلى اتفاق لضم المدافع بابلو ماري من فلامنغو البرازيلي على سبيل الإعارة، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي لاحقا.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب الإسباني كان في العاصمة البريطانية لندن مطلع هذا الأسبوع وعاد إلى البرازيل لاستئناف التدريبات مع فلامنجو، لكن يتوقع أن يعود إلى لندن مجددا لإبرام الصفقة مع أرسنال.

وفي حالة إبرام الصفقة، ستكون الأولى لأرسنال منذ تولي ميكيل أرتيتا منصب المدير الفني للفريق في ديسمبر الماضي.