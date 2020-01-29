الآسيوي ينقل مباريات الأندية الصينية بسبب "كورونا"

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباريات الأندية الصينية المشاركة بدوري أبطال آسيا خارج أرضها خلال الجولات الثلاثة الأولى لدور المجموعات بالمسابقة.

وأدى انتشار فيروس كورونا والتشديدات الصحية في الصين إلى اتخاذ القرار الآسيوي بهدف الحفاظ على سلامة البعثات الكروية.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان له، يوم الأربعاء: بعد التشاور مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، يؤكد الاتحاد الآسيوي أن المباريات الأندية الصينية بملعبها في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا خلال الجولات الأولى والثانية والثالثة، سوف يتم إعادة جدولتها كي تقام كمباريات خارجية، عبر تغيير ترتيب هذه المباريات مع الأندية المنافسة.

وأضاف: وفي الوقت الحالي سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراقبة الوضع قبل اتخاذ قرار حول مباريات الأندية الصينية في ملاعبها في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة.

واختتم البيان: تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع الأندية المعنية في البطولة، وهو إجراء وقائي من أجل ضمان سلامة وصحة جميع اللاعبين والفرق، وذلك بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا في الصين.