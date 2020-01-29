الإصابة تبعد جواو فيلكس عن ديربي مدريد

سيغيب جواو فيلكس مهاجم أتلتيكو مدريد على الأرجح عن قمة العاصمة الإسبانية ضد ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تشخيص إصابته في العضلات، اليوم الأربعاء.



وتعرض أغلى لاعب في تاريخ أتلتيكو، المنضم مقابل 126 مليون يورو (139.78 مليون دولار) من بنفيكا الصيف الماضي، للإصابة خلال التعادل بدون أهداف مع ليغانيس يوم الأحد، ولم يتدرب مع الفريق قبل مباراة السبت المقبل باستاد سانتياغو برنابيو.



وقال أتلتيكو في بيان بدون تحديد المدة التي سيبتعد خلالها المهاجم البرتغالي: بالنظر لاستمرار الألم بعد يوم راحة، أجرى الفريق الطبي بالنادي فحوصات لتشخيص الإصابة.



وواجه فيلكس (20 عاما) صعوبات في ترك بصمة مع أتلتيكو مع تراجع فريق المدرب دييغو سيميوني للمركز الخامس في الدوري بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد المتصدر بعد 21 مباراة.