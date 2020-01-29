رئيس بايرن ميونخ يرفض تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

قال كارل هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، إن ناديه يرفض إصلاح دوري أبطال أوروبا وماتردد عن القيام بجولة صيفية مع إقامة سلسلة من المباريات مع أكبر الأندية في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت تقارير إخبارية مطلع الأسبوع الجاري، أن أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي ورابطة الأندية الأوروبية، والملياردير الأميركي ستيفن روس، يدرسون تنظيم جولة لدوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة تتضمن 16 ناديا قبل بداية الموسم.

ويمكن أن تحل مثل تلك المباريات، محل بطولة كأس الأبطال الدولية، والتي تقام في الولايات المتحدة وآسيا، حيث تشارك العديد من الأندية (من بينها بايرن ميونخ)، في تسويق اسمها وصورتها في الخارج.

وقال رومينيغه في مؤتمر رياضي بمدينة دوسلدورف الألمانية، إن هذه المنافسة الجديدة، التي ستقام على مدار أسبوعين أو ثلاثة، لن يكون لها أي معنى على الإطلاق. مدربنا ولاعبونا سيكونون في كل مكان إذا شاركنا".

كما أعرب رومينيغه عن معارضته لخطط تغيير نظام دوري أبطال أوروبا، حيث تنص تلك التعديلات على وجود ثمانية فرق في المجموعة بدلا من أربعة، من أجل زيادة عدد المباريات، ومن المقرر التوصل إلى قرار بشأن ذلك بحلول نهاية العام.

وتابع رومينيغه: أصبح اللاعبون بالكاد قادرين على التقاط أنفاسهم وتجديد طاقتهم، ودوري الأبطال لم يحدث به خلل.

ورغم ذلك، كان رومينيغه أكثر إيجابية حول النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية، بتواجد 24 فريقا في الصيف ابتداء من عام 2021، بدلا من سبعة فرق في ديسمبر كما هو النظام الحالي، وقال رومينيغه: هذا منطقي تماما"، معتبرا أن البطولة التي تقام في ديسمبر غير منطقية.