مانشستر يونايتد يتفق مع لشبونة على ضم برونو فرنانديز

أعلن نادي سبورتنغ لشبونة المنافس في الدوري البرتغالي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن توصله إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط برونو فرنانديز لمانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو.

وقال النادي في بيان إن الاتفاق بشأن فرنانديز (25 عاما) يتضمن بنودا أخرى تصل قيمتها إلى 25 مليون يورو إضافة إلى 5.5 مليون يورو سيتقاسمها الطرفان في صورة رسوم وأتعاب وكلاء لاعبين.



ويتطلع يونايتد، صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تدعيم خط وسطه في الفترة المتبقية من الموسم.



وسجل فرنانديز 32 هدفا في كافة المسابقات مع سبورتنغ لشبونة الموسم الماضي ليصبح واحدا من أبرز المواهب في أوروبا.