ألكاسير يعود للدوري الإسباني عبر فياريال

أعلن فريق فياريال الإسباني لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع باكو ألكاسير نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 25 مليون يورو.

وفقد ألكاسير، الذي سبق له اللعب في صفوف فريقي فالنسيا وبرشلونة الإسباني، مكانه في القائمة الأساسية لدورتموند، خاصة بعد تعاقد الفريق الألماني مع المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، 19 عاما، لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر فياريال في بيان أنه توصل لاتفاق مع إدارة دورتموند للتعاقد مع ألكاسير حتى يونيو عام 2025. ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب الدولي الإسباني، الذي أحرز 26 هدفا في 47 مباراة مع دورتموند، للجماهير يوم الجمعة.

ولم يشارك ألكاسير مع دورتموند في لقائيه الأخيرين بالدوري الألماني (بوندسليغا) أمام أوغسبورغ وكولون، اللذين شهدا تسجيل هالاند خمسة أهداف، رغم مشاركته كبديل في المباراتين.

وكان ألكاسير انضم لدورتموند مقابل 23 مليون يورو، قادما من برشلونة في فبراير 2019، بعدما لعب للفريق الألماني على سبيل الإعارة في أغسطس 2018.

وصرح مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند في وقت سابق اليوم "لم يكن القرار سهلا ولكن إذا كانت المعايير الاقتصادية مناسبة ، سنوافق على الصفقة". وسيساهم بيع ألكاسير في توفير السيولة المالية اللازمة لدورتموند ليدخل سوق الانتقالات مرة أخرى قبل غلقه غدا الجمعة.

وأكد زورك أن دورتموند لديه رغبة في ضم إمري تشان لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الألماني " ولكن لم يتم التوصل لاتفاق".