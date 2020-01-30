برشلونة يبلغ ربع نهائي الكأس بخماسية ليغانيس

تجاوز برشلونة سريعا صدمة خسارته المباغتة صفر - 2 أمام مضيفه فالنسيا في لقائه الأخير ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب تأهله لدور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا، إثر فوزه السهل 5 - صفر على ضيفه ليغانيس يوم الخميس في دور الستة عشر للمسابقة.

ولم يجد برشلونة أدنى معاناة في اجتياز عقبة منافسه، ليعيد البسمة إلى جماهيره التي شعرت بالإحباط بعد خسارته أمام الفريق الأندلسي يوم السبت الماضي، وتسببت في فقدانه صدارة المسابقة التي توج بها الفريق الكتالوني في الموسمين الماضيين، لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي ابتعد عنه بفارق ثلاث نقاط.

وافتتح النجم الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل لبرشلونة سريعا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف مواطنه كليمونت لينغليه الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وأضاف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 59، فيما عزز (البديل) آرثور ميلو النتيجة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 78، قبل أن يعود ميسي للتسجيل مجددا ويختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 89.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني لبرشلونة على ليغانيس في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 - 1 في لقاء الفريقين بالدوري الإسباني في نوفمبر الماضي.