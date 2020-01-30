رونالدو يكتسح ميسي وريال مدريد وبرشلونة في "إنستغرام"

أصبح كريستيانو رونالدو أكثر شخص يمتلك متابعين على حسابه في موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بعدما وصل عدد متابعيه إلى 200 مليون شخص.

و200 مليون متابع هو الأعلى بين جميع الشخصيات في "إنستغرام" سواء كانوا رياضيين أو فنانين أو مطربين، والأقرب لكريستيانو هي المغنية أريانا غراندي بـ 172 مليون متابع.

فيما أقرب رياضي له يأتي بالمرتبة الثامنة عالميا، وهو غريمه لسنوات طويلة في الملاعب، ليونيل ميسي، حيث يملك الأرجنتيني 141 مليون متابع في "إنستغرام".

وبحسب دراسة لشركة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي فان رونالدو ينال 900 ألف يورو لكل إعلان تجاري يقوم بنشره على حسابه في "إنستغرام "، وهو ما جعله يكسب 48 مليون يورو في العام الماضي، ما يتجاوز راتبه السنوي في عمله الأساسي في نادي يوفنتوس الإيطالي والذي يملك 36 مليون متابع على "إنستغرام".

ويزيد رقم رونالدو في "إنستغرام" عن مجموع متابعي ثلاثة أندية أوروبية كبرى على وهم ريال مدريد 83 مليونا ونصف المليون، وبرشلونة بـ 82 مليونا و700 ألفا ومانشستر يونايتد بـ 33 مليونا و600 ألفا.

وربما ينتزع رونالدو المركز الأول من شركة "إنستغرام" نفسها التي يملك حسابها الرسمي على تطبيقها 330 مليون متابع.