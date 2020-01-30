ريال مدريد يعبر سرقسطة برباعية في كأس إسبانيا

تقدم ريال مدريد خطوة أخرى في حملته نحو استعادة لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الغائب عنه في المواسم الخمسة الأخيرة، بعدما صعد لدور الثمانية في المسابقة، عقب فوزه السهل 4 - صفر على مضيفه ريال سرقسطة يوم الأربعاء في دور الـ32 للبطولة.

وافتتح الريال التسجيل مبكرا عبر مدافعه الفرنسي رافاييل فاران في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وأضاف النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 72، واختتم الهداف الفرنسي كريم بنزيمه مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 80.

ولحق ريال سوسييداد بركب المتأهلين للدور ذاته، عقب فوزه 3 - 1 على ضيفه أوساسونا.