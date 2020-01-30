سولشاير: طرد ماتيتش مزحة سخيفة

قال أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن قرار طرد لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش في الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم الأربعاء كان "مزحة".

وحصل ماتيتش، الذي أحرز هدف الفوز في الشوط الأول، على إنذار بعد تدخل ضد رياض محرز ثم حصل على إنذار آخر بعد 14 دقيقة بسبب خطأ ضد إيلكاي غندوغان.

وأبلغ سولشاير وسائل إعلام بريطانية: من الصعب التسجيل ونحن نلعب 11 لاعبا فما هو الوضع بعشرة لاعبين. لم يكن طردا. بالنسبة لي كانت مزحة سخيفة. حصوله على الإنذار الأول أمر مثير للسخرية وكاد أن يحصل على إنذار في خطأ أعتقد أنه لم يكن خطأ بالأساس. الخطأ الأخير يستحق إنذارا لكن هل بطاقة حمراء في المجمل؟ لا على الإطلاق.



وعلى الرغم من فوزه في الإياب ودع يونايتد البطولة بالخسارة 3-2 في النتيجة الإجمالية. وقال سولشاير إن الفريق قدم كل ما لديه من أجل تعويض هزيمته 3-1 في الذهاب. وأضاف :اللاعبون قدموا كل ما لديهم وأنا فخور للغاية.