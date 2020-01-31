برشلونة يفاوض باكامبو ويتراجع.. واللاعب يعلّق

كان سيدريك باكامبو، مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية ونادي بكين غوان الصيني بصدد تحقيق حلمه بارتداء قميص برشلونة الإسباني قبل أن يتلاشى ذلك بعد ساعات قليلة بسبب إيقاف النادي الكاتالوني مفاوضاته.

ويلعب باكامبو للنادي الصيني منذ يناير 2018 بعد موسمين ونصف قضاها بقميص فياريال الإسباني، كما مثل منتخب بلاده في 18 لقاء ومسجلا 7 أهداف.

وأبدى النادي الكاتالوني اهتمامه بعدد من المهاجمين مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية بعد إجراء المهاجم الأول للفريق، الأوروغوياني لويس سواريز، عملية في غضروف الركبة ستبعده حتى نهاية الموسم.

وبدأ اهتمام برشلونة مع مطلع فترة الانتقالات بالغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، قبل أن يتوجه إلى فالنسيا محاولًا التعاقد مع مهاجمه الإسباني رودريغو في صفقة وصلت إلى مراحلها الأخيرة من الإتمام قبل تعثرها، ليتحول الكاتالونيين إلى باكامبو بحسب تي في 3 الكاتالونية.

ووفقا للقناة، فإن إدارة برشلونة تواصلت مع باكامبو الذي لم يتردد في رفض العرض المقدم له ويحجز تذكرة سفر ويتوجه إلى المطار لتحقيق حلمه، لتصله مكالمة من الفرنسي أبيدال، مدير الكرة في برشلونة، يخبره فيها أن النادي سحب عرضه.

ولم يتمالك مهاجم بكين غوان نفسه، ليقوم بنشر الخبر عبر حسابه في "تويتر" وهو يطلب من موقع إلكتروني شهير خاص بكرة القدم، بأن يكتب في صفحته الخاصة أنه "كان على وشك الانضمام إلى برشلونة " قبل أن يكتب رسالة خاصة للفرنسي غريزمان مهاجم "البلاوغرانا" بأنهما سيلتقيان لاحقاً كونهما كانا زميلين في منتخب فرنسا للفئات السنية. وقام موقع "ترانسفيرماركت" الذي ذكره باكامبو في حسابه بتغيير صفحة اللاعب ليكتب ما طلبه المهاجم الإفريقي.