رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر يناير

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة عن اختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال يناير الحالي.

وهز رونالدو الشباك في كل من آخر ثماني مباريات خاضها الفريق بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل خلالها 12 هدفا من بين 17 هدفا سجلها في المسابقة منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق ستة أهداف خلف شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

ويتسلم رونالدو ، الذي يحتفل يوم الأربعاء المقبل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين ، الجائزة قبل بداية مباراة يوفنتوس أمام ضيفه فيورنتينا بالدوري الإيطالي يوم الأحد.

ونال كل من الفرنسي فرانك ريبيري ، الذي يغيب عن الملاعب حاليا للإصابة والجراحة التي أجراها في الكاحل ، وغيموبيلي زسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو ورادجا ناينغولان نجم كالياري الإشادة على مستواهم بشكل عام منذ بداية الموسم.