كاراسكو يعود إلى صفوف أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة رسميا ضم البلجيكي يانيك كاراسكو بعقد إعارة من داليان يفانغ الصيني.

وذكر أتلتيكو عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن "اللاعب البالغ من العمر 26 عاما يعود إلى نادينا، الذي خاض معه 124 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وذلك على مدار ثلاثة مواسم."

وأضاف النادي "يانيك كاراسكو ينضم إلى فريقنا بعد أن توصلنا إلى اتفاق مع نادي داليان، لانتقال اللاعب البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وقد تجاوز المهاجم الفحص الطبي."

وكان كاراسكو، الذي رحل عن أتلتيكو وانضم للفريق الصيني في بداية عام 2018، أكد في وقت سابق رغبته في العودة إلى كرة القدم الأوروبية.

وقدم كاراسكو مستويات جيدة مع الفريق الصيني خلال العام الماضي، وسجل للفريق 17 هدفا خلال 25 مباراة بالدوري كما صنع ثمانية أهداف أخرى.

وكان كاراسكو انضم إلى أتلتيكو قادما من موناكو الفرنسي في عام 2015 وشارك في 124 مباراة تحت قيادة المدير الفني دييغو سيميوني، وسجل 23 هدفا من بينها هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 ، والذي انتهى بفوز ريال مدريد على أتلتيكو 5 - 3 بضربات الجزاء الترجيحية عقب نهاية المباراة بالتعادل 1 - 1.