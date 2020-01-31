مورينيو: لا نحتاج مهاجماً "مؤقتاً".. وسعيد بجهود الإدارة

‭ ‬أقر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير بأنه ليس من السهل المنافسة محليا وأوروبيا بدون مهاجم منتظم لكنه قال إنه ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن ينفق مبلغا باهظا للتعاقد مع مهاجم من أجل أهداف مؤقتة.

وسيفتقد توتنهام جهود هدافه هاري كين حتى إبريل المقبل وارتبط بالتعاقد مع عدة مهاجمين هذا الشهر من بينهم أوليفييه جيرو من تشيلسي وويليان جوسيه من ريال سوسيداد بجانب كشيشتوف بيونتك الذي انتقل إلى هيرتا برلين بالفعل.

ورغم تفضيل مورينيو ضم مهاجم آخر قال المدرب البرتغالي إنه "سعيد" بجهود توتنهام في فترة انتقالات يناير .

وأبلغ الصحفيين يوم الجمعة "لا يمكنني الاختباء. إذا قلت إنه من السهل التنافس في ثلاث بطولات بدون مهاجم سأكون كاذبا. لا يمكنني الكذب. تعرفون أن هذا مهم لنا، إذا لم يكن (التعاقد مع مهاجم) ممكنا فهو ليس ممكنا بالفعل وبالنسبة لي الأمر المهم أننا جميعا في النادي نشترك في هذا الأمر. لا يمكن لوم أي شخص أو قول إنه كان من الممكن القيام بشيء أفضل. لا نريد مهاجما ليساعدنا الآن فقط بل نريد مهاجما جيدا للمستقبل أيضا ويمكنه اللعب بجوار هاري كين".

وتعاقد توتنهام مع ستيفن برجفين جناح أيندهوفن مقابل نحو 30 مليون يورو هذا الأسبوع. وأصبح برغفين ثالث صفقات توتنهام خلال فترة الانتقالات الحالية بعد البرتغالي جيدسون فرنانديز المعار من بنفيكا ولاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو الذي انتقل بشكل نهائي من ريال بيتيس بعد تألقه مع النادي اللندني في فترة إعارة.

وقال مورينيو "ستيف برغفين.. أفضل أن أناديه ستيفي.. إنه من نوعية اللاعبين التي تفيدنا الآن وفي المستقبل أيضا، في ظل الصعوبات بفترة الانتقالات في يناير كان من الشاق حقا العثور على مهاجم يصلح لحل مشاكل اليوم والمستقبل أيضا لذا لن نضم أي مهاجم على الأرجح".

ورغم انضمام برغفين قبل أيام قليلة أكد مورينيو أنه مستعد لخوض المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد. وقال "هذا ليس بغريب لأنه لعب مع أيندهوفن ويتمتع بلياقة المباريات والأمر يتعلق فقط بقدرته على استيعاب خطتنا".