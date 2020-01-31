ميرانديس يحقق المفاجأة ويقصي إشبيلية من الكأس بثلاثية

انضم إشبيلية إلى قائمة ضحايا بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما ودع المسابقة مبكرا من دور الـ16، عقب خسارته 1 - 3 أمام مضيفه ميرانديس يوم الخميس.

وتقدم ميرانديس، الذي يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، بهدف حمل توقيع لاعبه ماتيوس أياس في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.

وأضاف ألفارو راي الهدف الثالث لميرانديس في الدقيقة 85، فيما تكفل نوليتو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لإشبيلية، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني حاليا، في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وبفوزه على إشبيلية، أكمل ميرانديس عقد المتأهلين لدور الثمانية لكأس الملك، بعدما تأهلت فرق أتليتك بلباو يوم الثلاثاء الماضي وفالنسيا (حامل اللقب) وريال مدريد وفياريال وريال سوسييداد وغرناطة يوم الأربعاء، بالإضافة إلى برشلونة الذي تغلب 5 - صفر على ضيفه ليغانيس في وقت سابق من يوم الخميس.

وبات ميرانديس الممثل الوحيد لفريق دوري الدرجة الثانية بدور الثمانية لكأس الملك، علما بأن قرعة هذا الدور سوف تجرى يوم الجمعة.