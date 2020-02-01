بايرن ميونخ ينتزع صدارة الدوري مؤقتاً

انتزع فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بشكل مؤقت، بفوزه اليوم على مضيفه ماينز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا دورتموند على يونيون برلين 5 - صفر وهوفنهايم على باير ليفركوزن 2 - 1 وأوغسبورغ على فيردر بريمن 2 - 1، وتعادل فورتونا دوسلدورف مع أينتراخت فرانكفورت 1 - 1.

وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثامنة وتوماس مولر في الدقيقة 14 وتياغو ألكانتارا في الدقيقة 26، فيما سجل هدف ماينز الوحيد جيرميه جستي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة لايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ التي تقام في وقت لاحق، فيما توقف رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر. وهذا الفوز هو الثالث عشر للبايرن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة عشر لماينز في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات.

وفي المباراة الثانية، وصل إيرلينغ هالاند تألقه مع بوروسيا دورتموند وسجل هدفين في فوز فريقه على يونيون برلين 5 - صفر.

وجاء هدفي هالاند في الدقيقتين 18 و76، ليرفع رصيده أهدافه إلى سبعة أهداف في ثلاث مباريات شارك بها مع دورتموند. فيما سجل بقية أهداف دورتموند جيدون سانشو في الدقيقة 13 وماركو رويس من ركلة جزاء في الدقيقة 68 و أكسيل فيتسيل في الدقيقة 70. ورفع دورتموند رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد يونيون برلين عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، قلب هوفنهايم تأخره بهدف أمام باير ليفركوزن إلى فوز 2 - 1. وتقدم ليفركوزن بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 11 وتعادل أندري كراماريتش لهوفنهايم في الدقيقة 23 فيما سجل روبير سكوف هدف الفوز لهوفنهايم في الدقيقة 65. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ليفركوزن عند 34 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الرابعة ، قلب أوغسبورغ تأخره بهدف أمام ضيفه فيردر بريمن إلى فوز 2 - 1.

وتقدم فيردر بريمن بهدف سجله تين يدفاي، لاعب أوغسبورغ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23، وتعادل أوغسبورغ بهدف سجله فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 67، قبل أن يسجل روبين فارغاس هدف الوز في الدقيقة 82. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل فورتونا دوسلدورف مع أينتراخت فرانكفورت 1 - 1.

وتقدم فورتونا دوسلدورف بهدف سجله كان إيهان في الدقيقة 78، وتعادل فرانكفورت عن طريق هدف سجله تيموثي تشاندلر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر كما رفع فرانكفورت رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر.