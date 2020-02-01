تشان يعزز صفوف دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الألماني الدولي إيمري تشان انتقل لصفوف الفريق في صفقة متأخرة قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل تشان، 26 عاما، لصفوف دورتموند بعقد أولي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي.

ومن الممكن أن تصبح الصفقة دائمة بنهاية الموسم. وتردد أن دورتموند بنهاية الموسم سيدفع ما يقرب من 25 مليون يورو، للحصول بشكل نهائي على خدمات اللاعب، الذي يمكنه اللعب في خط الوسط والدفاع. وسيعود كان للدوري الألماني (بوندسليغا) مرة أخرى، حيث كان يلعب لفريق بايرن ميونخ وباير ليفركوزن قبل الانتقال لفريق ليفربول ثم يوفنتوس.

وسيشكل إيمري كان ثاني صفقة بارزة لدورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند المنضم للفريق من ريد بول سالزبورغ النمساوي. ورغم مشاركة هالاند من مقعد البدلاء، فقد سجل خمسة أهداف لدورتموند خلال أول مباراتين له في البوندسليغا.

وكان دورتموند حسم يوم الخميس صفقة انتقال المهاجم باكو ألكاسير إلى فياريال الإسباني مقابل نحو 25 مليون يورو. وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند: "في إيمري كان تعاقدنا مع لاعب ألماني دولي يمكن استخدامه في أكثر من مركز بالدفاع أو وسط الملعب. لاعب يجلب معه ألوب ورغبة كبيرة في الفوز".

من جانه قال كان الذي أكمل الفحص الطبي اليوم: "أعتقد أن الفريق لديه طموح كبير ويمكنه الفوز بشيء ما". وفي صفقة متأخرة أيضا قام بوروسيا ببيع لاعب خط الوسط جاكوب برون لارسن لفريق هوفنهايم مقابل ما يقرب من 19 ملايين يورو.

وجاءت تحركات دورتموند بين صفقات متعددة مع قرب غلق فترة الانتقالات الشتوية. بشكل عام أنفقت الأندية الألمانية ما يقرب من 180 مليون يورو على الصفقات الجديدة هذا الشتاء، وهو رقم قياسي، وفقا لأرقام وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وكان هيرتا برلين هو أكثر الأندية إنفاقاً، حيث أنفق ما يقرب من 80 مليون يورو.

وفشل لايبزيغ في التعاقد مع روبين كوخ من فرايبورغ ولكنه تعاقد مع المدافع الإسباني أنجيلينو من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة. وحسم لايبزيغ صفقة بيع لاعب خط الوسط النمساوي ستيفان إيلسانكر إلى آينتراخت فرانكفورت، وقد وقع اللاعب عقدا حتى عام 2022.

وأبرم هرتا برلين، رابع صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية بضم ماتيوس كونها من لايبزيغ متصدر البوندسليغا، في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها، لكن تردد أنها بلغت 18 مليون يورو. وضم هيرتا برلين المهاجم كونها، 20 عاما، لاعب المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما، بعقد يستمر حتى 2024.

كذلك حسم هرتا برلين يوم الأربعاء صفقة ضم المهاجم البولندي كرزيستوف بياتي من ميلان الإيطالي، كما تعاقد مع لاعب الوسط المدافع سانتياغو أسكاسيبار من شتوتغارت ولوكاس توسارت من ليون الفرنسي. وعزز فيردر بريمن المتعثر في الدوري الألماني صفوف فريقه بضم مهاجمه السابق دافي سيلك على سبيل الإعارة من هرتا برلين، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر نادي بريمن أن عقد الإعارة يستمر حتى 2021، وأنه قد يضم اللاعب بعقد نهائي لكن طبقا لظروف محددة. وكان سيل قد لعب لفريق فيردر بريمن لفترة سابقة، وذلك بين عامي 2013 و2015.

وقال فلوريان كوفيلت المدير الفني لفيردر بريمن في بيان نشره النادي "دافي مهاجم ديناميكي، يجيد التعامل مع الكرات العالية ويتمتع بالسرعة. إنه سيثري خط هجومنا". ومن جانبه، قال سيلك: "أشعر وكأنني عائد إلى بيتي"، وتعهد بأن يقوم بواجبه سعيا "لمغادرة المراكز الأخيرة بأسرع شكل ممكن".

ويحتل بريمن المركز السادس عشر بجدول البوندسليغا برصيد 17 نقطة حصدها خلال 19 مباراة. وأبرم فيردر بريمن أيضا صفقة ضم المدافع كيفن فوجت من هوفنهايم بعقد إعارة، في وقت سابق من يناير الجاري، وذلك ضمن مساعي النادي لتعزيز صفوف الفريق أملا في تفادي الهبوط.

ورحل المهاجم فيليب أوشس عن هوفنهايم وانضم إلى فريق الدرجة الثانية هانوفر في صفقة انتقال حر. وتعاقد باير ليفركوزن مع فلوريان فيرتز، لاعب المنتخب الألماني تحت 17 عاما والذي يعد واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في بلاده، قادما من كولون.

أما آينتراخت فرانكفورت، فقد أعار المهاجم ديان جوفيليك إلى أندرلخت البلجيكي حتى نهاية الموسم.