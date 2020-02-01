رباعية ليفربول في ساوثهامبتون تقربه من التتويج بالدوري

اقترب فريق ليفربول خطوة أخرى نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ساوثهامبتون 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل ليستر سيتي مع تشيلسي 2 - 2، ونيوكاسل مع نوريتش سيتي سلبيا، ووست هام مع برايتون 3 - 3 وفوز إيفرتون على مضيفه واتفورد 3 - 2 بورنموث على أستون فيلا 2 - 1 وشيفيلد يونايتد على كريستال بالاس 1 - صفر.

وسجل أهداف ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 47 وجوردان هندرسون في الدقيقة 60 ومحمد صلاح (هدفين) في الدقيقتين 72 والأخيرة من اللقاء. ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه إلى 14 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف خلف جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، المتصدر. ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر. وبهذا الفوز حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره الرابع والعشرين في الدوري مقابل تعادل وحيد. فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر لساوثهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربع. يذكر أن ليفربول توج بآخر ألقابه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 1989 - 1990.

وفي المباراة الثانية، تعادل نيوكاسل مع ضيفه نوريتش سيتي سلبيا. ورفع نيوكاسل رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، كما رفع نوريتش سيتي رصيده إلى 18 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل وست هام مع ضيفه برايتون 3 - 3. وسجل أهداف وست هام عيسى ديوب في الدقيقة 30 وروبير سنودغراس (هدفين) في الدقيقتين 45 و57، فيما سجل أهداف برايتون أنجيلو أوغبونا، لاعب وست هام، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47 وباسكال جروز في الدقيقة 75 وغلين موراي في الدقيقة 79. ورفع وست هام رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع برايتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الخامسة، قلب إيفرتون تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه واتفورد إلى فوز 3 - 2. وتقدم واتفورد بهدفين نظيفين سجلهما آدم ماسينا وروبرتو بيريرا في الدقيقتين العاشرة و42، ثم سجل إيفرتون ثلاثة أهداف عن طريق ياري مينا (هدفين) في الدقيقتين 46 و49 وثيو والكوت في الدقيقة الاخيرة من المباراة. وشهدت المباراة طرد فابيان ديلف لاعب إيفرتون في الدقيقة 71. ورفع إيفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسعـ وتوقف رصيد واتفورد عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وفي المباراة السادسة، فاز بورنموث على أستون فيلا 2 - 1. وسجل هدفي بورنموث فيليب بيلينغ وناثان أكي في الدقيقتين 37 و44، فيما سجل هدف أستون فيلا مبوانا ساماتا. وأكمل بورنموث المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيفرسون ليرما في الدقيقة 51. ورفع بورنموث رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد أستون فيلا عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة السابعة، فاز شيفيلد يونايتد على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف سجله فيسنتي باناديرو، لاعب كريستال بالاس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58. ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.