سيتيين: أريد أن يكتب على قبري "فائز بدوري الأبطال"

حصل كيكي سيتيين على وظيفة الأحلام حين تولى تدريب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الشهر الماضي لكنه يفكر بالفعل في إنجاز يذكره الجميع بعد وفاته.

وقال سيتيين (61 عاما) في مقابلة لصحيفة ليسبورتيو الكاتالونية يوم السبت "أريد أن يكتب على قبري أنني فزت بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة".

واختير سيتيين بشكل مفاجئ لخلافة إرنستو فالفيردي رغم أن الأخير فاز بلقب الدوري المحلي مرتين متتاليتين وتصدر الترتيب في النصف الأول من الموسم الجاري.

وجاء اختيار سيتيين، مدرب ريال بيتيس ولاس بالماس السابق، بعد الإشادة بأفكاره الهجومية التي استلهمها من يوهان كرويف أسطورة برشلونة رغم أنه لم يفز بأي لقب كبير في مسيرته لكنه يود تجاهل سجله السابق.

وأضاف سيتيين وهو أكبر المدربين سنا في دوري الدرجة الأولى الإسباني "أبلغت اللاعبين بالفعل بأنه لا يوجد وقت طويل أمامي للخسارة. أخبرتهم بأنهم يمكنهم مساعدتي من خلال الفوز بلقب".

وتعرض سيتيين لأول هزيمة مع برشلونة حين خسر 2-صفر من فالنسيا الأسبوع الماضي لكنه استمتع بفوز كبير 5-صفر على ليغانيس يوم الخميس ليتأهل لدور الثمانية في كأس الملك. وسيستقبل برشلونة فريق ليفانتي في الدوري يوم الأحد.