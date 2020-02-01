كلينسمان يدافع عن المبالغ الكبيرة لهيرتا في فترة الانتقالات الشتوية

دافع يورغن كلينسمان، المدير الفني لنادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، عن النفقات الكبيرة التي تحملها ناديه من أجل ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال كلينسمان يوم السبت "كل ما فعلناه منطقي، وتم إعداده جيداً وبشكل واقعي حتى وإن كان مقابل مبالغ أكبر مما دفعها النادي من قبل. كل هذا معقول وتم التخطيط له بشكل مفصل".

وتأتي هذه التصريحات بعد التعادل السلبي الذي انتهت به مباراة هيرتا أمام شالكه في الدوري الألماني يوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن هيرتا دفع أكثر من 75 مليون يورو مقابل ضم أربعة لاعبين جدد في موسم الانتقالات الشتوي وهم كريزيستوف بيونتك وسانتياغو أسكاسيبار وماثيوس كونيا ولوكاس توزار، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الأخير إلى صفوف هيرتا بحلول الموسم الحالي.

وفاق ما دفعه هيرتا في فترة الانتقالات الشتوية ما دفعه أي نادٍ آخر في الدوري الألماني.

وأوضح كلينسمان أنهم بحثوا عن لاعبين شباب يمكنهم الاستمرار في صفوف النادي لعامين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام، ورأى كلينسمان أن الرئيس التنفيذي للنادي، ميشائيل بريتس، " أدى عملا رائعا".

وأعرب المدير الفني السابق للمنتخب الألماني عن اندهاشه إزاء تطورات الوضع في سوق الانتقالات الدولية وقال: "بطبيعة الحال، الأسعار هذه الأيام مبالغ فيها تماما، بغض النظر عن المكان، فقد تطور الوضع على هذا النحو حتى صارت المبالغ الكبيرة شيئا عاديا تماما في عالم كرة القدم"، واختتم كلامه بالقول:" قبل 10 أو 20 عاما كان المرء يظن أن هذا جنون".