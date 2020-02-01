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مانشستر يونايتد يتعادل سلبياً مع وولفرهامبتون

المصدر: العربية.نت
مشاركة فرنانديز الأولى مع يونايتد
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فشل مانشستر يونايتد فى تحقيق الفوز بسقوطه فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق وولفرهامبتون فى اللقاء الذى جمع الفريقين يوم السبت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليغ.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لنجم اليونايتد الجديد، البرتغالى برونو فرنانديز الذى انضم إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، من صفوف فريق سبورتينغ لشبونة مقابل 55 مليون يورو.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد، رصيده للنقطة 36 فى المركز السادس، بينما وصل رصيد وولفرهامبتون لنفس رصيد اليونايتد، ولكن فى المركز السابع، بفارق الأهداف.

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #وولفرهامبتون

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