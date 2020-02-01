هدف لايبزيغ المتأخر في مونشغلادباخ يهدي الصدارة لبايرن

عدل رازن بال شبورت لايبزيغ تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت بفضل هدف كريستوفر نكونكو في الدقيقة 89 لكنه فرط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لصالح بايرن ميونخ حامل اللقب.

وهز الفرنسي نكونكو الشباك قبل دقيقة واحدة من النهاية ليفقد لايبزيغ الصدارة إذ يملك 41 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن الذي تغلب 3-1 على مستضيفه ماينتس في وقت سابق.

وصعق مونشنغلادباخ صاحب الأرض بالتقدم 2-صفر في الشوط الأول عبر الحسن بليا ويوناس هوفمان الذي استفاد من خطأ في دفاع لايبزيغ. وقلص لايبزيغ، الذي فشل في التعامل مع سرعة منافسه في الشوط الأول، الفارق بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ هز باتريك شيك الشباك بعدما سقطت الكرة من يد الحارس يان سومر بعد اصطدامه مع زميله. وساءت أوضاع مونشنغلادباخ عند مرور ساعة من اللعب بطرد بليا بعد حصوله على الإنذار الثاني للاعتراض.

وعثر نكونكو على مساحة ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ويدرك التعادل لصاحب الأرض الذي خسر الأسبوع الماضي أمام أينتراخت فرانكفورت.