أرسنال يتعادل مع بيرنلي ويواصل هدر النقاط

واصل أرسنال مسلسل تعادلاته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمباراة الرابعة على التوالي، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه بيرنلي اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر بترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط خلف شيفيلد يونايتد، صاحب المركز الخامس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد بيرنلي إلى 31 نقطة أيضا في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف أرسنال.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.