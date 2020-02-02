توتنهام يسقط مانشستر سيتي بثنائية

أهدر فريق مانشستر سيتي فرصة توسيع الفارق مع منافسه ليستر سيتي على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة موجعة صفر - 2 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وبعدما بات ليفربول (المتصدر) على مشارف التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما، في ظل ابتعاده بفارق 22 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، أصبح الصراع ينحصر الآن بين سيتي وليستر على وصافة ترتيب البطولة العريقة.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، عند 51 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق نقطتين على ليستر صاحب المركز الثالث.

في المقابل، أنعش توتنهام آماله في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة ، بفارق 4 نقاط فقط خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع.

وأصبح ليفربول بحاجة للحصول على 18 نقطة فقط في مبارياته الـ13 المتبقية للبطولة لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 1989 / 1990.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته المطلقة على مجريات الأمور خلال الشوط الأول، الذي شهد إهداره ركلة جزاء عبر لاعبه الألماني إيلكاي غوندوغان في الدقيقة 40.

وواصل سيتي هيمنته على اللقاء في بداية الشوط الثاني، وتبارى لاعبوه في إضاعة الفرص التي سنحت لهم قبل أن يضطر الفريق السماوي للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 60، بعد طرد لاعبه الأوكراني أوليكساندر زينشينكو لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل توتنهام النقص العددي في صفوف الضيوف، حيث افتتح الوافد الجديد الهولندي ستيفن بيرجوين التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 63، مسجلا هدفه الأول مع فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في البطولة.

وأضاف الكوري الجنوبي هيونج مين سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 71.

ويأتي هذا الفوز ليواصل توتنهام نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة للبطولة، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة.