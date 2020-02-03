فاتي: اللعب مع ميسي بمثابة حلم

أبدى المهاجم الشاب أنسو فاتي سعادة هائلة، بعدما سجل ثنائية قاد بها برشلونة إلى الفوز على ضيفه ليفانتي 2 - 1 مساء الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فاتي عقب المباراة التي سجل فيها الهدفين بمساعدة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي: إنه كالحلم، لقد حلمت بهذه اللحظة والآن أصبح الحلم حقيقة. أشكر زملائي والمدربين على منحي فرصة جديدة.

وأضاف: لقد سهلوا الأمور أمامي اعتباراً من اليوم الأول لي مع الفريق. يجب أن أتقدم لهم بالشكر، لأنه ليس من السهل أن يأتي صبي إلى فريق، ويعامل بهذا الشكل الرائع. قضيت أعواماً في مشاهدة ميسي وهو يلعب، والآن يمثل اللعب بجانبه حلماً تحول إلى حقيقة.