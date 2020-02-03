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للمرة الثامنة.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب بولندي

المصدر: ميونخ - د ب أ
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ
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توج روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم بولندي خلال عام 2019، ليكون التتويج الثامن له بالجائزة.

وكان ليفاندوفسكي قد توج بالجائزة، عبر استفتاء مجلة "بيلكا نوزنا" المتخصصة في كرة القدم، أيضا في عام 2017 لكنها كانت في 2018 من نصيب حارس المرمى لوكاس فابيانسكي.

وقال ليفاندوفسكي "31 عاما" عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت "هذه الجائزة لا تشكل تأكيدا فقط على أن العمل يؤتي ثماره، وإنما هي حافز إضافي لعمل أكثر جدية.

وسجل ليفاندوفسكي 48 هدفا خلال 48 مباراة رسمية لبايرن ميونخ خلال عام 2019، وتوج في الموسم الماضي هدافا للدوري الألماني (بوندسليغا)، للمرة الرابعة.

كلمات دالّة

#ليفاندوفسكي, #بايرن, #ميونخ

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