ميلان ينفي مفاوضة المدرب الألماني رالف رانغيك

نفى نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم صحة تقارير ذكرت أنه يجري مفاوضات مع المدرب الألماني رالف رانغيك.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم النادي اليوم الاثنين إن مثل هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مارك كوزيكه، مدير أعمال رانغيك، على هذه التقارير.

وكان رانغيك وميلان قد نفيا قبل أسابيع قليلة تكهنات حول احتمال تولي المدير الفني الألماني قيادة النادي الإيطالي.

كانت صحيفة "بيلد" ذكرت في وقت سابق أن رانغيك "61 عاما" سيتولى منصب المدير الفني ومدير الكرة في ميلان في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات بين الجانبين حققت تقدما كبيرا، ونوهت إلى أنه ينقص فقط التوقيع على العقد، ولم يتسن الحصول على رد من رانغيك على ما ذكرته الصحيفة.

كان رانغيك قد درب أندية في ألمانيا بينها هانوفر وشالكه وهوفنهايم، كما أنه قاد لايبزغ حتى الصيف الماضي خلال الفترة الانتقالية.

وتولى رانغيك منذ مطلع يوليو الماضي منصب مدير القسم الرياضي والتطوير في شبكة شركة "ريد بُل" التي تمتلك عدة أندية رياضية.

ويتولى ستيفانو بيولي تدريب ايه سي ميلان منذ أكتوبر الماضي ويرتبط مع النادي الإيطالي بعقد يستمر لمدة عامين.