أودريوزولا يعرض بيريستش لإصابة في التدريبات

قال هانز فليك مدرب بايرن ميونخ عملاق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن لاعبه إيفان بيريستش سيغيب عدة أسابيع بعدما تعرض لكسر في الكاحل خلال مران يوم الثلاثاء.

وأصيب الجناح الكرواتي البالغ عمره 31 عاما في كرة مشتركة مع زميله ألفارو أودريوزولا وخرج من الملعب بواسطة عربة غولف.

وقال فليك "تعرض إيفان لكسر في الكاحل. هذا يعني أنه يحتاج إلى أربعة أسابيع لالتئام الكسر. بعد ذلك ستكون هناك تدريبات للتعافي، إنها صدمة لنا بعض الشيء لأنه كان مفيدا لنا بتحركاته".

وانضم بيريستش، الذي بلغ نهائي كأس العالم 2018، إلى بايرن قادما من إنتر ميلان في أغسطس وقدم خيارات هجومية متعددة وسجل أربعة أهداف في الدوري المحلي.

ويعاني بايرن بالفعل بسبب سلسلة من الإصابات لمجموعة من لاعبيه البارزين. واستعاد بايرن صدارة الدوري في الجولة الماضية بينما سيواجه هوفنهايم في الدور الثالث لكأس ألمانيا يوم الأربعاء.