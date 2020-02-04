الاتحاد الآسيوي يؤجل مباريات الأندية الصينية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اجتماع عاجل اليوم الثلاثاء تأجيل مباريات الأندية الصينية في دوري أبطال آسيا حتى أبريل المقبل نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تبدأ أندية قوانغتشو إيفرغراند، بطل آسيا مرتين، وشنغهاي شينهوا وشنغهاي سيبغ وبكين مسيرتها عندما تنطلق منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأسبوع المقبل.

وتأجلت مباريات قوانغتشو وفريقي شنغهاي حتى أبريل بينما تستكمل منافسات دور المجموعات في مايو.

أما بكين فسيلعب مع تشيانغراي يونايتد التايلاندي كما كان مخططا يوم 18 فبراير لأن النادي الصيني يستعد للموسم الجديد بإقامة معسكر في كوريا الجنوبية.

وقال ويندسون جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي في بيان :نمر معا بظروف صعبة للوصول إلى حلول تسمح لنا بلعب كرة القدم في الوقت الذي نرغب فيه في الحفاظ على سلامة وأمن جميع اللاعبين والمسؤولين والمساهمين والمشجعين.

وأضاف :نحن نقبل أن فيروس كورونا يمثل قضية أكبر كثيرا من لعب كرة القدم ونتمنى من كل المصابين سرعة الشفاء.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 425 شخصا كما أصيب الآلاف بالمرض أغلبهم من إقليم هوبي وعاصمته ووهان وأثار مخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي بينما فرض عدد متزايد من الدول حظرا على دخول المسافرين القادمين من الصين.

وترك الفيروس تأثيرا كبيرا على الكرة الصينية حيث تم تأجيل إقامة مباراة كأس السوبر المحلية وكذلك انطلاق الدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى كما نُقلت عدة مسابقات رياضية أخرى إلى خارج البلاد.