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الرباط الصليبي ينهي موسم غاراي مع فالنسيا

المصدر: مدريد - د ب أ
إزيكيل غاراي بعد خضوعه للجراحة
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أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، مساء الاثنين، أنه سيفتقد جهود المدافع الأرجنتيني إزيكيل غاراي حتى نهاية الموسم، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، والتي تطلبت خضوعه لجراحة الاثنين.

وكان غاراي قد تعرض للإصابة خلال صراع على الكرة في الدقيقة 35 من المباراة التي انتهت بفوز الفريق على سلتا فيغو 1 - صفر يوم السبت الماضي.

وخرج غاراي حينها قبل أن يعلن الجهاز الطبي بالنادي عن طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، ليخضع اللاعب لعملية جراحية الاثنين.

وأوضح النادي أن جاراي سيبدأ خلال أيام قليلة برنامج التعافي الذي سيستمر لأشهر وسيمنعه من المشاركة حتى نهاية الموسم.

كلمات دالّة

#غاراي, #فالنسيا

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