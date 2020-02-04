برشلونة يكشف تشخيص إصابة ديمبيلي

المصدر: برشلونة - أ ف ب

كشف برشلونة الإسباني أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن قبل أربعة أشهر من كأس أوروبا 2020، كما أعلن النادي الكاتالوني بواسطة بيان رسمي.

وأكد برشلونة: الفحوص التي خضع لها الثلاثاء عثمان ديمبيلي أظهرت إصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الأيمن.

وكان ديمبيلي اضطر إلى مغادرة تدريبات فريقه الاثنين، علما بأنه عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية ابعدته منذ 27 نوفمبر الماضي.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.

وبات الشك يحوم حول مشاركة المهاجم مع فرنسا بطلة العالم في كأس أوروبا الصيف المقبل، لأن هذا النوع من الاصابة غالبا ما يحتاج إلى عملية جراحية وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.