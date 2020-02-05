إريكسن: كنت مثل الفتى السيئ في توتنهام

قال كريستيان إريكسن إنه يعتقد أن إعلان رغبته بوضوح في الرحيل بعد نهاية عقده مع توتنهام جعله يبدو مثل "الفتى السيئ" في النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان الدنماركي إريكسن البالغ عمره "27 عاما"، الذي انضم لتوتنهام في 2013 قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الشهر الماضي، قد أعلن بعد هزيمة ناديه في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ليفربول أنه يبحث عن تجربة جديدة.



وقال إريكسن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :إذا كنت ترتبط بعقد لفترة قصيرة فإنك ستكون الفتى السيئ. كنت أمينا جدا، ولم أكن أرغب في إخفاء رغبتي كما يفعل الكثير من اللاعبين. كل شخص مختلف. أردت الإعلان بصراحة.



وأضاف: تعرضت للوم من الكثير من العاملين باعتباري الفتى السيئ. قرأت أني كنت الشخص المشاغب في غرفة اللاعبين.



وأكد إريكسن، الذي كان عقده مع توتنهام ينتهي في يونيو، أنه عمل على تطوير مستواه في النصف الأول من الموسم الجاري الذي شهد إقالة المدرب ماوريسيو بوكيتينو وتعيين جوزيه مورينيو.



وقال إريكسن: كنت مستعدا لتجربة شيء جديد لكني شعرت إذا لم يحدث شيء فإني مستعد للمنافسة على مركزي، لم أكن لاعبا مختلفا. لكني كنت أدخل وأخرج من التشكيلة. ورغم ذلك وحتى لو كنت أرتبط بعقد لأربع سنوات فإن هذا الموسم كان سيصبح صعبا بعد الوصول إلى نهائي دوري الأبطال.