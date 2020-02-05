جزائية قاتلة تؤهل غرناطة لنصف نهائي الكأس أمام فالنسيا

قاد المهاجم الدولي السابق المخضرم روبرتو سولدادو فريقه غرناطة إلى تجريد فريقه السابق فالنسيا من لقب بطل مسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بتسجيله هدفي الفوز 2-1 يوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي.

ومنح سولدادو التقدم لغرناطة في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة، وسجل رودريغو مورينو هدف التعادل في الدقيقة 15 ألغي بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر"، قبل أن ينجح في هز الشباك في الدقيقة 40 مدركا التعادل.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو التمديد حصل غرناطة على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع خاومي كوستا، فانبرى لها سولدادو بنجاح في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ودافع سولدادو عن ألوان فالنسيا في القترة بين 2010 و2013 وسجل له 82 هدفا في 141 مباراة. وكان فالنسيا توج باللقب العام الماضي بفوزه على برشلونة 2-1.

ويستكمل الدور ربع النهائي يوم الأربعاء بلقاء ميرانديس من الدرجة الثانية مع فياريال، قبل أن يختتم يوم الخميس بلقاءي ريال مدريد مع ريال سوسييداد، وأتلتيك بلباو مع برشلونة الوصيف.