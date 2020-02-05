سيتيين: مشكلة ميسي مع أبيدال لن تؤثر على برشلونة

حاول كيكي سيتيين مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم نزع فتيل الخلاف بين الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق والفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي.

وصرح سيتيين في مؤتمر صحفي :ميسي لديه الخبرة في معرفة ما يتعين عليه القيام به، أنا لست والده، لن أترك اللاعبين يصرفون انتباههم بسبب ذلك، هذا الموقف لا يؤثر علي. كل ما يتعين علي القيام به هو قيادة اللاعبين لإخراج أفضل ما في جعبتهم. كل ناد في العالم يواجه مشاكل لكن هناك بعض الأمور التي لا استطيع الحيلولة دون وقوعها لذا ألتمس منكم التركيز على كرة القدم.

وجاءت تصريحات سيتيين قبل لقاء برشلونة مع مضيفه أتلتيك بلباو الخميس في دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا، ردا على تفاعل ميسي على وسائل التواصل الاجتماعي مع التعليقات التي أدلى بها أبيدال في إحدى المقابلات.

وخلال المقابلة، أبلغ أبيدال العديد من الصحف الرياضية الكاتالونية :أن اللاعبين لم يكنوا راضين ولم يعملون مع إرنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق.

ويبدو أن ميسي لم يكن يحبذ ما اعتبره تلميحا عن مسؤولية اللاعبين عن إقالة فالفيردي بطريقة أو بأخرى.

وجاء رد ميسي على حسابه الخاص بموقع (إنستغرام)، حيث قال :أعتقد أنه عندما يتحدث أبيدال عن لاعبين، ينبغي عليه أن يذكر أسماء لأنه بذلك يشوه الجميع ويثير تكهنات غير صحيحة.

وتكهنت وسائل الإعلام في برشلونة بشأن مستقبل أبيدال، مشيرة إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي عقد اجتماعا معه بعد ظهر اليوم.