أولمبياد طوكيو: تشكيل فريق عمل للتنسيق بشأن كورونا

شكل منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 فريق عمل للتنسيق مع السلطات الصحية في بلادهم بشأن فيروس كورونا وكيفية التحرك في مواجهة انتشاره.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للدورة الصيفية المقبلة في مؤتمر صحافي إنه يترأس فريق العمل الجديد الذي أطلق عليه فريق العمل الجديد لمواجهة فيروس كورونا والذي عقد اجتماعه الأول في الرابع من فبراير الجاري.

وأضاف موتو أن الفريق سيعقد اجتماعا آخر يوم الجمعة. وقال موتو يوم الأربعاء إن انتشار الفيروس ربما يكون له‭‭ ‬‬بعض التأثير على الاستعدادات لتنظيم الدورة الأولمبية المقبلة.

لكنه أكد في مؤتمره الصحافي يوم الخميس أن بلاده ستمضي قدماً في خططها واستعداداتها وستنظم الدورة كما هو مخطط لها.