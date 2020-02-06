الأندية الإنجليزية تصوت على غلق سوق الانتقالات في سبتمبر

صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس لصالح العودة إلى الموعد المعتاد لغلق سوق الانتقالات الصيفية، وهو الأول من سبتمبر.

وكانت سوق الانتقالات الصيفية الماضية قد أغلقت قبيل انطلاق منافسات موسم 2019 - 2020 لكن الأندية اختارت اليوم تمديد فترة الانتقالات من جديد لتستمر بذلك إلى أول سبتمبر، وهو ما كان معمولا به سابقا.

واتخذ القرار إثر تصويت ممثلي الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي، لتسير المسابقة بذلك على نهج مسابقات الدوري الأخرى في أوروبا فيما يتعلق بموعد غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر بيان صدر عقب التصويت :سيعيد هذا الموعد المعتاد لغلق سوق الانتقالات الصيفية، وهو ما بين آخر أغسطس وأول سبتمبر. فقد وافقت الأندية على ذلك بعد مناقشة الأمر خلال اجتماعات سابقة مع الأطراف المعنية.

وكانت سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا قد أغلقت في منتصف أغسطس في كل من الموسمين الماضيين، بعد أن اشتكى مدربون من أن إبقاء سوق الانتقالات مفتوحة خلال الأسبوعين الأول والثاني من الموسم، يثير حالة من الاضطراب.

وكانت الأندية الإنجليزية تأمل في أن تتبعها في ذلك أندية مسابقات الدوري الأخرى في أوروبا، لكن تلك المسابقات تمسكت بالموعد المعتاد لغلق سوق الانتقالات الصيفية، وهو نهاية أغسطس.

وكان ذلك يعني أن اللاعبين يمكنهم الرحيل عن الأندية الإنجليزية خلال أول أسبوعين من الموسم، لكن لا يمكن للأندية الإنجليزية تعويضهم.