بايرن يثأر من هوفنهايم ويصعد لربع نهائي الكأس

واصل بايرن ميونخ مشواره ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية للمسابقة، عقب فوزه المثير 4 - 3 على ضيفه هوفنهايم يوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة.

وتقدم هوفنهايم بهدف مباغت في الدقيقة الثامنة، جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جيروم بواتينغ مدافع بايرن هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

ولم تدم فرحة الضيوف بهدف التقدم طويلا، بعدما أحرز بايرن هدف التعادل بنفس الطريقة، عقب تسجيل بينيامين هوبنه لاعب هوفنهايم هدفا عكسيا في الدقيقة 13. وأضاف توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و36، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 3 - 1.

وفي الشوط الثاني، عزز بايرن تقدمه بهدف رابع عن طريق ليفاندوفسكي، قبل أن يحرز موانيس دابور الهدفين الثاني والثالث لهوفنهايم في الدقيقتين 82 و90.

بهذا الفوز، ثأر بايرن من خسارته 1 - 2 أمام هوفنهايم في لقائهما الذي جرى بملعب (أليانز أرينا)، معقل الفريق البافاري، الذي استضاف المباراة، وذلك في لقائهما الأخير ببطولة الدوري الألماني، الذي جرى في الخامس من أكتوبر الماضي.

وصعد فريقا بايرليفركوزن ويونيون برلين لدور الثمانية للبطولة في وقت سابق. وتغلب ليفركوزن 2 - 1 على ضيفه شتوتغارت، فيما فاز يونيون برلين 1 - صفر على مضيفه فيرل، أحد أندية الهواة بالدوري الألماني.

وعلى ملعب (باي أرينا)، تقدم ليفركوزن بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فابيان بريدلوو، حارس مرمى شتوتغارت، هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

وأضاف الأرجنتيني لوكاس نيكولاس ألاريو الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 83، في حين تكفل سيلاس وأمانغيتوكا بتسجيل هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 85.

من جانبه، أفلت يونيون برلين من كمين مضيفه فيرل، بعدما تغلب عليه بهدف وحيد حمل توقيع روبرت أندريش في الدقيقة 85.