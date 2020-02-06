توتنهام يقلب تأخره إلى فوز على ساوثهامبتون في كأس إنجلترا

اقتنص توتنهام هوتسبير بطاقة الصعود للدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 - 2 على ضيفه ساوثهامبتون يوم الأربعاء في مباراة الإعادة التي جرت بينهما بالدور الرابع للبطولة.

وتقدم توتنهام بهدف عكسي أحرزه جاك ستيفنس لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 12، لكن شين لونج تعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 34. وتقدم ساوثهامبتون بهدف آخر حمل توقيع داني إنغز في الدقيقة 72، لكن فرحة الضيوف بهدف التقدم لم تدم كثيرا، بعدما أدرك لوكاس مورا التعادل لتوتنهام في الدقيقة 78.

وجاء هدف صعود توتنهام للدور الخامس عن طريق نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الذي أحرز الهدف الثالث للفريق اللندني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

يذكر أن الفريقين خاضا مباراة الإعادة، بعدما فرض التعادل 1 - 1 نفسه على اللقاء الأول الذي جرى بينهما على ملعب ساوثهامبتون في 25 يناير الماضي.