ألبا يرد على أبيدال: لسنا بحاجة إلى انتقاد أنفسنا

انضم جوردي ألبا مدافع برشلونة إلى قائده ليونيل ميسي في انتقاد إيريك أبيدال المدير الرياضي بالنادي بعد خروج الفريق من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالهزيمة 1-صفر أمام مستضيفه أتلتيك بلباو يوم الخميس.

ومثلت الخسارة في دور الثمانية ضربة أخرى في أسبوع سيئ لبرشلونة عقب تعرض الجناح عثمان ديمبلي لإصابة خطيرة ورد ميسي على انتقادات أبيدال الذي ألقى باللوم على اللاعبين في إقالة المدرب إرنستو فالفيردي الشهر الماضي.

وقال أبيدال، وهو زميل سابق لميسي وألبا، لصحيفة سبورت إنه شعر أن بعض لاعبي برشلونة لم يجتهدوا مع فالفيردي وهو ما أدى إلى تقديمه نصيحة إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بإقالة المدرب.

وتولى كيكي سيتيين المسؤولية بعد رحيل فالفيردي لكنه خسر مرتين في ست مباريات مع بطل إسبانيا.

وأبلغ ألبا الصحفيين "النادي يتعرض لانتقادات عديدة من الخارج لذا لسنا بحاجة إلى انتقاد أنفسنا. أبيدال كان لاعبا ومحبوبا من الجماهير ولهذا السبب كان يجب عليه معرفة كيف تسير الأمور داخل الفريق وكيف يشعر اللاعبون".

ونال برشلونة لقب الكأس في 30 مناسبة وهو رقم قياسي وبلغ النهائي في آخر ست نسخ لكنه تعرض لأكثر خروج مبكر في عقد من الزمن عندما هز إيناكي وليامز الشباك في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأشار ألبا إلى أن الفريق لعب بشكل جيد ويتطور ولم يتأثر بأحداث هذا الأسبوع. "أظهرنا أننا فريق متحد وهذا ما يجب علينا مواصلة فعله. أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا وواحدا من أفضل ما قدمناه هذا الموسم. من المؤسف اهتزاز شباكنا في النهاية لكنها كرة القدم. أنا فخور بالفريق لأننا لعبنا بشكل جيد".

وقال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إن فريقه بحاجة لتجاوز المشاكل الداخلية. "كل شخص يعلم ما فعله جيدا وما الذي لم يفعله والآن علينا مواصلة العمل. علينا إيقاف الانتقادات الداخلية لأن هذا لن يساعدنا، بنينا هذا الفريق على الانتصارات وعلينا فعل ذلك مرة أخرى. نعمل من أجل ذلك ونقدم أداء أفضل ونتأقلم مع أفكار المدرب وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد".