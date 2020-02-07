غوارديولا يتمنى أن ينهي ميسي مسيرته في برشلونة

وضع بيب غوارديولا حدا لتكهنات عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بعد انتهاء الموسم الحالي، قائلا إنه يتمنى أن ينهي اللاعب الأرجنتيني مسيرته في النادي الإسباني.

وربطت تكهنات ميسي باحتمال الرحيل عن كامب نو في نهاية الموسم بعد أن أثار ضجة بانتقاده إيريك أبيدال المدير الرياضي للعملاق الكتالوني قائلا على إنستغرام إن مسؤولي النادي يتحملون مسؤولية إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي الشهر الماضي ولا دخل للاعبين بهذا الأمر.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وإسبانية أن عقد ميسي يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا في نهاية الموسم الجاري رغم أن عقده الحالي ينتهي في 2021 ما عزز تكهنات بقرب رحيله بعد 16 موسما مع النادي.

وقال غوارديولا الذي درب ميسي من 2008 حتى 2012 للصحافيين قبل مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وست هام يونايتد يوم الأحد "ميسي رمز برشلونة وسيبقي هناك. أتمنى ذلك. لن أتحدث عن لاعبين ينتمون لناد آخر. أعتقد أنه سينهي مسيرته هناك. أتمنى ذلك".

وقال غوارديولا أيضا إن رحيم ستيرلنغ مهاجم سيتي قد يغيب عن مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مستضيفه ريال مدريد في وقت لاحق هذا الشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وسيغيب ستيرلنغ عن مباراة وست هام يوم الأحد بسبب تلك الاصابة لكن غوارديولا يخشى الآن من أن يمتد غيابه لمباراة ريال مدريد في العاصمة الإسبانية لخوض المواجهة في 26 فبراير، وقال "إنها مشكلة. لا أدري إن كان سيشارك في مباراة مدريد".

ولا يزال ليروي ساني جناح سيتي يتعافى من إصابة خطيرة في الركبة خضع بسببها لجراحة العام الماضي لكن غوارديولا قال إن الأمر سيستغرق "عدة أسابيع" قبل أن يكون جاهزا للعودة.

وأضاف "عندما تتعرض لإصابة بهذا الحجم وتغيب لستة أشهر فإنك لا تستطيع التدرب لمدة أسبوع واحد فقط ثم العودة للمباريات. تحتاج إلى أن تستعيد إيقاعك وأن تكون في أفضل حالة ذهنية. إصابات الركبة تحتاج إلى وقت دائما".

ومع تأخر سيتي صاحب المركز الثاني بواقع 22 نقطة عن ليفربول المتصدر أقر غوارديولا بالفارق الكبير الذي يفصل بين الفريقين. وقال "لا يمكنني إنكار هذا الفارق الكبير. لم نكن نتوقع أن نتأخر بفارق 22 نقطة لكنها الحقيقة الآن. يجب أن نقبلها ونتعلم منها".