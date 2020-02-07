فليك: بايرن يسعى لاستعادة توازنه في الدوري

قال هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الجمعة، إنه يعلم أن فريقه عليه أن يتفادى هبوط مستواه في المباراتين الماضيتين عندما يستضيف فريق لايبزيغ يوم الأحد في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وافتقد بايرن للتركيز والعزيمة بعدما سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام ماينز في الجولة الماضية من الدوري وأمام هوفنهايم في كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وبالكاد تمكن بايرن من الفوز على هوفنهايم 4 - 3، وصرح فليك بأن الجهاز الفني استخلص الاستنتاجات الصحيحة قبل مباراة يوم الأحد، والتي يدخلها بايرن بصفته متصدر الدوري بفارق نقطة أمام لايبزيغ.

وقال فليك للصحفيين :" الجماهير تريد رؤية فريق بايرن ميونخ الذي يظهر مميزاته طوال الـ90 دقيقة. يجب أن نكون جاهزين بنسبة مئة بالمئة في كل مباراة. يجب أن نحتفظ بقوتنا حتى نهاية كل مباراة، وأن ندافع من المقدمة ونسجل الأهداف".

ويدخل بايرن المباراة بعد فوزه بآخر سبع لقاءات في كل المسابقات، بينما فشل لايبزج في تحقيق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات، وخسر صدارة الدوري لمصلحة بايرن ميونخ في الجولة الماضية.

وقال فليك :"يجب أن تظهر قوتك دائما، هكذا سندخل المباراة، الكثيرون يعتبرون أن هذه المباراة ستحدد اللقب، ولكنني لا أهتم بهذا. الموسم طويل، ولكنها مباراة مهمة ونحن مستعدون لها. نريد أن نفوز، مثل أي مباراة أخرى".

وقال فليك إن الجناح كينغسلي كومان عاد للفريق بعد شفائه من مشاكل في الركبة، والتي أبعدته عن الفريق منذ ديسمبر, ومن الممكن أيضا أن يلعب المدافع لوكاس هيرنانديز للمرة الأولى بعد فترة غياب طويلة، حيث قال فليك إنه "متحفز".