كلوب وأغويرو يفوزان بنجومية شهر يناير

توج الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر يناير الماضي، كما نال الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، جائزة لاعب الشهر.

ونال كلوب الجائزة للمرة الخامسة، وهو رقم قياسي جديد. وسجل ليفربول أفضل بداية للموسم على مستوى جميع الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى حيث فقد الفريق نقطتين فقط خلال مشواره في أول 25 مباراة من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق الفوز 24 مرة، وتعادل مرة واحدة.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما. وحقق ليفربول خمسة انتصارات في الدوري الممتاز في يناير ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه على الصدارة إلى 22 نقطة. وتفوق كلوب على بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ورالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون، ونايجل بيرسون مدرب واتفورد.

وفاز أغوير وبالجائزة للشهر نفسه والتي جاءت تقديرا للرقم القياسي الذي حققه بعدما أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبلغت حصيلة النجم الأرجنتيني من الأهداف في يناير الماضي، ستة أهداف.

وكلل أغويرو نجاحاته بالتتويج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في مسيرته في رقم قياسي جديد، متخطيا إنجاز ستيفين جيرارد وهاري كين.

وفي طريقه لحصد الجائزة تفوق أغويرو على أمثال الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر وزمليه جوردان هندرسون وأيضا مدافع ساوثهامبتون جاك ستيفينز.